Химки, Московская область, 3 мая, 2024, 11:01 — ИА Регнум. В подмосковных Химках в многоэтажном жилом доме произошёл хлопок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Прокуратура Московской области

Инцидент случился около 06:00 мск 3 мая на Совхозной улице в микрорайоне Левобережный.

«По предварительным данным <…> в одной из квартир на 10-м этаже жилого дома на улице Совхозная произошёл хлопок с последующим задымлением», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В результате происшествия повреждения получили оконные рамы и фасад дома.

В прокуратуре добавили, что многоэтажка не газифицирована. Сведения о пострадавших не поступали.

Надзорное ведомство организовало проверку. Причины устанавливают.

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Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля взрыв газовоздушной смеси с последующим пожаром произошёл в многоквартирном двухэтажном доме в городе Нурлате в Татарстане. Загорелись четыре квартиры на первом и втором этажах дома. Площадь пожара составила 80 кв. метров.

По данным ГУ МЧС Татарстана, в результате пострадали три человека, один из них скончался от полученных травм. По факту взрыва следователи возбудили уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. По предварительным данным, взрыв произошёл при установке натяжного потолка.

19 марта взрыв прогремел в одной из квартир в жилом многоэтажном доме в Нижнем Новгороде. Огонь охватил 40 кв. м квартиры на пятом этаже. Пострадали пятеро жильцов, в том числе три ребёнка.