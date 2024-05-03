Москва, 3 мая, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину выразили доверие 83% жителей страны, и 83% оценили его работу положительно. Это следует из опубликованных 3 мая результатов социологического опроса, проведённого фондом «Общественное мнение».

Валерий Шарифулин/РИА Новости Владимир Путин

«О доверии Владимиру Путину заявили 83% россиян (плюс 4 процентных пункта за неделю). Также большинство населения (83% — плюс 3 п. п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в сообщении.

Свыше половины респондентов (58%) дали положительную оценку работе правительства (плюс 3 п. п.), обратного мнения придерживаются 24% опрошенных. Также 60% участников опроса (плюс 5 п. п.) положительно оценили работу премьер-министра Михаила Мишустина.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводили методом интервью по месту жительства респондента с 26 по 28 апреля. В нём приняли участие 1,5 тыс. совершеннолетних россиян из 104 городских и сельских населённых пунктов в 53 регионах. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА Регнум, глава департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов 4 апреля рассказал, что 89% жителей России считают Путина волевым и решительным политиком. Кроме того, 82% россиян назвали президента мудрым человеком, 76% заявили о его о честности и порядочности, а также 75% заявили, что российский лидер уважает чужое мнение.

В конце марта из данных опроса ВЦИОМ стало известно, что в России зафиксировали максимальный уровень патриотизма за историю наблюдений. В ходе исследования 94% респондентов назвали себя патриотами страны, при этом 62% опрошенных назвали себя безусловными патриотами.