Москва, 3 мая, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Управляемые авиационные бомбы в зоне спецоперации сегодня очень востребованы, «Ростех» наращивает их производство, заявил 3 мая глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

РИА Новости

Чемезов рассказал, что специалисты «Ростеха» продолжают адаптировать штатные авиационные боеприпасы к модулю планирования коррекции, увеличивается объём производства.

«Идёт наращивание авиационных бомб всех калибров и видов», — заявил Чемезов.

Также он сообщил, что в зоне проведения спецоперации сегодня активно используется огнемётная система ТОС-2 «Тосочка».

Как отметил глава «Ростеха», предприятия госкорпорации поставляют в зону СВО почти 80% всего вооружения, которое применяют российские военные.

Объёмы выпуска самоходной артиллерии в прошлом году вырос в 10 раз по сравнению с 2022 годом, объём буксируемой артиллерии — в 14 раз, миномётов — в 20 раз, удвоился объём выпуска реактивных систем залпового огня, сообщил Чемезов.

При этом в три с половиной раза увеличился объём производства и капитального ремонта танков, в три раза вырос объём выпуска и ремонта легкобронированной техники.

Он добавил, что объём выпуска выстрелов для танков и БМП вырос почти в девять раз, объём производства нарядов для ствольной артиллерии — в шесть раз, а снарядов для РСЗО — в восемь раз. Предприятия утроили объём производства неуправляемых ракетных снарядов для ТОС.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля американский журнал Military Watch Magazine 29 апреля сообщил, что авиабомбы с управляемым модулем ввергают украинских военных в ужас. Планирующие ФАБ играют решающую роль в завоевании превосходства на фронте, отметило издание.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 1 мая сообщил о применении российскими военными управляемой ФАБ при нанесении удара по дислокациям подразделений ВСУ на северной окраине Харькова.