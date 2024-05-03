Вашингтон, 3 мая, 2024, 10:53 — ИА Регнум. США пристально следят за ситуацией с нахождением российских военных на авиабазе в Нигере, заявил на пресс-конференции 3 мая глава Пентагона Ллойд Остин.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Российские войска присутствуют, но не пересекаются с американскими войсками на авиабазе 101, расположенной рядом с международным аэропортом Диори Хамани в столице Нигера Ниамее», — передаёт слова главы Пентагона Аl Jazeerа.

По словам Остина, российские военные находятся в отдельном комплексе и не имеют доступа к силам США и американскому оборудованию. Он добавил, что пока не видит в этом существенной проблемы с точки зрения защиты американских сил.

Российские военнослужащие находятся на авиабазе в Нигере, где размещаются американские войска, после того как власти Нигера заявили Вашингтону в марте, что США должны вывести почти тысячу военнослужащих, дислоцированных в стране.

Как сообщало ИА Регнум, в марте власти Нигера разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военнослужащим находиться на территории страны. Министр внутренних дел Нигера Мохамед Тумба заявил, что страна заинтересована в том, чтобы российские военные тренировали её войска.

Отмечалось, что решение США о выводе войск с территории Нигера стало стратегической победой России. В столице Нигера 2 мая подняли российские флаги. Триколор подняли на 15 кольцевых развязках в стране.