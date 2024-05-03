Симферополь, 3 мая, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Крымский мост в 2022 году подорвали бомбой мощностью 10 тонн тротила, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на взрывотехническую судебную экспертизу.

Global Look Press/vk.com/crimeabadnews

«Согласно выводам экспертов, использовалось смесевое взрывчатое вещество на основе твёрдого ракетного топлива, содержащего перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы», — считают эксперты.

Специалисты с помощью оперативников ФСБ и военных установили, что организатором преступления являлся председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Предположительно, самодельное взрывное устройство фугасного действия мощностью около 10 тонн в тротиловом эквиваленте изготовили на территории Украины.

Также удалось выяснить, что основу бомбы спрятали в бобины полиэтиленовой пленки. Её плотный слой выступил в роли оболочки устройства. Для детонации использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена. Эксперты полагают, что это было С-4 или РЕ-8. Устройство сработало от сигнала GPS-навигатора.

Как сообщало ИА Регнум, теракт на Крымскому мосту совершили 8 октября 2022 года. Взрыв прогремел на автомобильной части моста, взорвался грузовой автомобиль, в результате чего частично обрушились пролёты моста. Погибли четыре человека. По данным ФСБ, груз вывезли с Украины и провезли через Болгарию, Грузию и Армению. В июле 2023 года СБУ признала причастность к теракту.

ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту. Ведомство также установило 12 соучастников подготовки атаки. Впоследствии Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации атаки. Суд в Москве заочно арестовал его.

В феврале 2024 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что все обстоятельства теракта установлены.

В ночь на 17 июля 2023 года ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными дронами. Взрывы прогремели у 145-й опоры. Они полностью разрушили один пролёт автомобильного моста в направлении Тамани, другой пролёт получил повреждения. В результате теракта погибла супружеская пара, их 14-летняя дочь получила ранения.