СМИ: Крымский мост в 2022 году подорвали бомбой мощностью 10 тонн тротила
«Ъ»: Крымский мост в 2022 году подорвали бомбой мощностью 10 тонн тротила
Симферополь, 3 мая, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Крымский мост в 2022 году подорвали бомбой мощностью 10 тонн тротила, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на взрывотехническую судебную экспертизу.
«Согласно выводам экспертов, использовалось смесевое взрывчатое вещество на основе твёрдого ракетного топлива, содержащего перхлораты калия или натрия, а также мелкодисперсные металлы», — считают эксперты.
Специалисты с помощью оперативников ФСБ и военных установили, что организатором преступления являлся председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Предположительно, самодельное взрывное устройство фугасного действия мощностью около 10 тонн в тротиловом эквиваленте изготовили на территории Украины.
Также удалось выяснить, что основу бомбы спрятали в бобины полиэтиленовой пленки. Её плотный слой выступил в роли оболочки устройства. Для детонации использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена. Эксперты полагают, что это было С-4 или РЕ-8. Устройство сработало от сигнала GPS-навигатора.
Как сообщало ИА Регнум, теракт на Крымскому мосту совершили 8 октября 2022 года. Взрыв прогремел на автомобильной части моста, взорвался грузовой автомобиль, в результате чего частично обрушились пролёты моста. Погибли четыре человека. По данным ФСБ, груз вывезли с Украины и провезли через Болгарию, Грузию и Армению. В июле 2023 года СБУ признала причастность к теракту.
ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту. Ведомство также установило 12 соучастников подготовки атаки. Впоследствии Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации атаки. Суд в Москве заочно арестовал его.
В феврале 2024 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что все обстоятельства теракта установлены.
В ночь на 17 июля 2023 года ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными дронами. Взрывы прогремели у 145-й опоры. Они полностью разрушили один пролёт автомобильного моста в направлении Тамани, другой пролёт получил повреждения. В результате теракта погибла супружеская пара, их 14-летняя дочь получила ранения.