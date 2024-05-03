Алушта, Крым, 3 мая, 2024, 09:53 — ИА Регнум. В Чёрном море существует риск роста популяции опасного средиземноморского хищника групера, представляющего угрозу для местной фауны. Об этом сообщил директор крымского Алуштинского аквариума Виктор Жиленко.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Групер начал завоевание Чёрного моря ― выловлено и передано в Алуштинский аквариум еще три особи. Это похоже на вторжение груперов в черноморскую акваторию», ― сказал Жиленко, слова которого привели на странице «ВКонтакте» Алуштинского аквариума.

Директор добавил, что хищник из Средиземноморья нашёл в Чёрном море кормовую базу и чувствует себя комфортно. Жиленко не исключил, что груперы начнут великое переселение, что станет угрозой для местной фауны.

«Надеюсь, черноморские обитатели дадут незваным гостям отпор, а наш Алуштинский аквариум уже включился в работу по изоляции захватчиков от Чёрного моря», ― рассказал Жиленко.

Попавшие в аквариум экземпляры пока не превышают 37 см в длину, однако уже к зиме они могут достигнуть размеров до 70 см.

Жиленко также добавил, что продолжает поощрять рыбаков за поимку ими этого хищника ― пять тысяч рублей за каждую особь.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Жиленко заявил, что Алуштинский аквариум объявил награду в размере 5 тыс. рублей тому, кто поймает заплывшего в Чёрное море средиземноморского хищника групера.

Директор центра назвал появление групера тревожным сигналом для черноморских рыб. По его словам, этот вид рыб может вырастать до 50 см, а отдельные особи — до двух метров. Есть риск, что их распространение приведёт к экологической катастрофе, так как груперы очень много едят.

Руководитель аквариума рассказал, что к ним принесли двух таких рыб. Он отметил, что в Алуштинском аквариуме впервые поселились груперы, особенно удивительно, что привезли сразу двух особей.