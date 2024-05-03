Биробиджан, 3 мая, 2024, 09:27 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области осквернили Вечный огонь в парке Победы в Биробиджане. Об этом 3 мая сообщил мэр города Максим Семёнов.

Кадр из видео

«В нашем городе произошел вопиющий случай. Неизвестная женщина осквернили Вечный огонь на территории нашего мемориального комплекса», ― написал мэр в Telegram-канале.

Противоправные действия попали на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина прикуривает сигарету от пламени. После этого она сожгла цветы. Были ли они найдены на территории памятника, глава города не уточнил.

Семёнов добавил, что правоохранители подняли видеозапись и оперативно установили личность россиянки. Выяснилось, что женщина проживает в одном из районов города.

«Злоумышленница проживает в Облученском районе. В настоящее время проводятся мероприятия по её розыску и привлечению к ответственности», ― добавил мэр.

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Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля в Калининграде двое нетрезвых туристов устроили пикник на мемориальном комплексе, где похоронены более тысячи воинов-гвардейцев. Они курили, распивали алкоголь и совершали над Вечным огнём действия, похожие на ритуал. Нарушителей задержали. В его отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве. Его отправили в спецприёмник.

Калининградский областной суд 27 апреля за оскорбление братской могилы приговорил 37-летнюю жительницу Ижевска и 38-летнего екатеринбуржца к лишению свободы в колонии-поселении.

Следователи 16 апреля возбудили уголовное дело после повреждения мемориала участникам Великой Отечественной войны на кладбище в городе Нее Костромской области. По подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя.

12 апреля стало известно, что в сквере Победы в городе Кириши Ленинградской области осквернили Вечный огонь. В совершении преступления подозревают 29-летнего местного жителя.