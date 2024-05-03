Лондон, 3 мая, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Индонезия и Саудовская Аравия призвали Европейский союз отказаться от конфискации замороженных российских активов, так как опасаются за будущее собственных хранящихся в западных странах средств. Об этом 3 мая написал газета Financial Times со ссылкой на источники.

IMAGO/Jan Huebner/ТАСС

«Они очень обеспокоены», — заявил изданию один из европейских чиновников, отметивший, что в ходе недавно состоявшейся в Бразилии встречи глав минфинов стран «Большой двадцатки» (G20) министры финансов Индонезии и Саудовской Аравии Шри Мульяни Индравати и Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан задавались вопросом: «По-прежнему ли в безопасности наши деньги?»

По словам автора статьи, вопрос о возможности конфискации активов России расколол G7, так как США, Канада и Великобритания высказываются за неё, а Япония, Франция, Германия и Италия крайне осторожны в этом вопросе, «что приводит к патовой ситуации».

Отмечается, что глава Европейского центробанка Кристин Лагард предупредила, что такой шаг может нарушить существующий мировой порядок, а официальные лица ЕС также обеспокоены возможностью начала после конфискации разбирательств о возмещении убытков по результатам двух мировых войн и в целом империалистической эпохи.

При этом США считают, что правовая основа для конфискации российских активов есть, и делают попытки убедить союзников в том, что государства «Группы семи» «особенно пострадали» от российской СВО. Однако в ЕС смотрят на такую возможность не столь решительно, уточняется в публикации.

Авторы статьи напомнили, что Брюссель в ближайшее время собирается принять план по использованию нынешней и будущей прибыли от замороженных российских активов для военной помощи Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, нижняя палата Конгресса США 20 апреля 2024 года приняла законопроекты о выделении почти $61 млрд Украине и конфискации российских суверенных активов в пользу киевского режима. Глава американского минфина Джанет Йеллен назвала конфискацию западными странами замороженных российских активов оправданной мерой в рамках международного права.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что, если Запад примет решение об конфискации активов России, это станет «солидным гвоздём» в гроб западной экономической системы. Российская сторона при таком варианте развития событий намерена судиться, и перспективы у исков будут хорошими, отметил представитель Кремля. Он напомнил, что в России тоже есть западные средства.

Китайское издание Sohu 29 апреля написало, что российский суд распорядился заморозить все активы американского банка JPMorgan Chase в России, не дав ему сбежать. ПО словам автора статьи, этим Россия ответила США на конфискацию замороженных активов. По его мнению, теперь США попадут в безвыходное положение и останутся «без пути к отступлению».