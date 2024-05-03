Красноярск, 3 мая, 2024, 09:08 — ИА Регнум. При посадке в Красноярске шасси самолёта Ан-74 авиакомпании «ЮТэйр» получило повреждение, сообщили 3 мая в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Dmitry A. Mottl

В ведомство сообщили, что самолёт получил повреждение при посадке вечером 2 мая в международном аэропорту Красноярск им. Д. А. Хворостовского. Самолёт осуществлял перевозку по маршруту Диксон — Игарка — Красноярск.

На борту самолёта находились 47 пассажиров.

Как отметило ведомство, было допущено повреждение пневматики шасси. Ан-74 отстранили от полёта.

«Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов в деятельности аэропортовых служб», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в середине апреля из-за неисправности самолёт рейса Калининград — Москва сел в Санкт-Петербурге в международном аэропорту Пулково. На борту находились восемь членов экипажа и 188 пассажиров. Никто не пострадал. Следственный комитет начал доследственную проверку.