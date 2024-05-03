Москва, 3 мая, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Бывший главный тренер клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, почему его подопечные разгромно проиграли грозненской команде «Ахмат» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Не забывайте, что с 55-й минуты мы играли в меньшинстве. За вторую жёлтую [карточку] удалили [Никиту] Боженова. Ну и допустили довольно простые ошибки. Детские. И при втором голе, и потом. При всём уважении, на таком уровне так ошибаться нельзя», — заявил он в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Специалист отметил, что у соперников «Пари НН» также в том матче многое стояло на кону, а у нижегородцев, по его словам, сказались кадровые проблемы, так как команда недобрала двух игроков во время зимнего трансферного окна.

Как сообщало ИА Регнум, 28 апреля «Пари НН» проиграл «Ахмату» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча состоялась в Грозном и закончилась победой хозяев со счётом 5:1. Это поражение стало шестым подряд для нижегородского клуба.

Позднее в этот же день генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов заявил о назревших в команде изменениях. А 29 апреля объявил об отставке Юрана с поста главного тренера нижегородской команды.