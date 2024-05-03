Вашингтон, 3 мая, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Американский актёр, лауреат премии «Оскар» Кевин Спейси раскритиковал предстоящий документальный фильм, в котором описываются его предполагаемые сексуальные преступления. Об этом 2 мая написала британская газета The Guardian.

Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press Американский актёр Кевин Спейси

По словам актёра, ему не дали достаточно времени на то, чтобы ответить на такого рода обвинения и приводимые факты.

Двухсерийный документальный фильм Spacey Unmasked покажут 6 и 7 мая на канале Channel 4 в Великобритании и на канале Max в США. По утверждению его авторов, в нём покажут «невиданные ранее интервью и архивные» материалы.

Команда проекта также заявила, что якобы пыталась изучить жизнь Спейси «от детства до раннего успеха на Бродвее и последующего стремительного взлёта к славе».

Как сообщало ИА Регнум, 29 сентября 2023 года издание Daily Beast написало, что Спейси снова столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах. Уточнялось, что в этот раз иск к актёру подал массажист.

В 2017 году Спейси обвинил в сексуальном домогательстве американский актёр Энтони Рэпп, к которому потом присоединились ещё около 30 человек, а в октябре 2022 года Спейси признали невиновным. Спустя месяц он снова оказался в центре сексуального скандала по ещё семи эпизодам.

Жюри присяжных суда Лондона 26 июля 2023 года признало 64-летнего Спейси невиновным по делу о сексуальном насилии в отношении четырёх мужчин, оправдав его по девяти пунктам обвинения. После вынесения оправдательного вердикта актёр расплакался.