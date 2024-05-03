Будапешт, 3 мая, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Центральную Европу правящая элита США хочет использовать против России как наконечник копья. Такое заявление сделал 2 мая политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Иван Шилов ИА REGNUM Венгрия

«Предложение, которое исходит от вашингтонской либеральной элиты, заключается в том, что страны Центральной Европы могли бы стать остриём копья против русских. Знаете, как последний рубеж», — пояснил советник премьер-министра Венгрии.

Политик подчеркнул, что такие намерения США расходятся с планами Венгрии, которая не согласна выступать в роли «последнего рубежа». Балаж Орбан пояснил, что у Венгрии исторически уникальная геополитическая позиция — она находится в центре торговых путей между Востоком и Западом, и ей выгоднее стать ключевым государством в регионе.

Политик указал, что Венгрия стремится к мирному сосуществованию и сотрудничеству с Россией. Орбан отметил, что такой подход хорошо работает на практическом уровне, в области энергетики и экономического сотрудничества.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, страны НАТО 30 апреля получили от генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга предложение собрать 100 миллиардов долларов в новый фонд для Украины на пять лет.

Глава венгерского МИД, указал, что он намерен бороться, чтобы Будапешт смог «остаться в стороне от безумия» — поставок вооружений Киеву, подготовки бойцов украинской армии и сбора 100 миллиардов долларов для продолжения боевых действий.