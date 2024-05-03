Москва, 3 мая, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Центральный банк России и Минцифры РФ совместно с участниками финансового рынка до конца текущего года протестируют платформу коммерческих согласий на базе портала «Госуслуги». Об этом 3 мая сообщили «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Поэтапное внедрение обязательного использования открытых API на финрынке планируется с 2026 года… в дальнейшем систему могут начать распространять на других поставщиков услуг по модели открытых данных», — говорится в материале.

Внедрение системы коммерческих согласий позволит гражданам получить услуги от разных банков, страховых учреждений и микрофинансовых организаций без необходимости дополнительного подтверждения сведений о себе. Пилотирование прототипа платформы на базе портала «Госуслуги» планируется начать до конца 2024 года.

Конечной же целью является создание функционирующей платформы, позволяющей получать широкий спектр услуг, в том числе от финансовых организаций, магазинов и медицинских учреждений.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре прошлого года сообщалось, что на портале «Госуслуги» появятся электронные зачётные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие процесс обучения в учебном заведении. В Минцифры РФ уточнили, что нововведения, которые рассчитывают внедрить в 2024 году, не отменят обычный студенческий билет и учащиеся смогут использовать оба формата. Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 апреля подписал постановление о проведении экспериментального перевода студенческих билетов и зачётных книжек в электронный вид. Пилотный проект пройдёт на добровольной основе.