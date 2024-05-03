Макрона уличили во лжи после слов об отправке войск на Украину
«Страна. ua»: Макрон не присылает войска даже после прорывов ВС России
Киев, 3 мая, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон не выполняет озвученные им же условия и обещания об отправке войск на Украину, заявили журналисты украинского издания «Страна. ua».
«Если бы всё зависело только от желания Киева, то Владимир Зеленский уже давно обратился бы с такой просьбой. То же касается и прорыва армии РФ. С начала года их уже было два: в Авдеевке и Очеретино. Но никто войска вводить не торопится», — говорится в материале.
Журналисты также обратили внимание на то, что вероятность отправки войск на Украину Макрон не исключает ещё с конца зимы, но при этом сам он по неизвестным причинам не торопится посетить Киев, хотя ещё в начале марта Елисейский дворец сообщал о «скором» визите французского президента.
Как передавало ИА Регнум, в опубликованном 2 мая британским издание The Economist интервью Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности рассмотреть вопрос об отправке французских войск в зону конфликта на Украине. По его словам, это может случиться по просьбе Киева и при прорыве линии фронта российской армией.
Британский эксперт Александр Меркурис, комментируя слова Макрона, назвал французского лидера надёжным предвестником паники и отметил, что опубликованное The Economist интервью подтверждает растущее на Западе беспокойство ввиду того, что события в рамках конфликта на Украине развиваются в невыгодном для Киева направлении.
Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших призывах направить войска НАТО на территорию Украины, отмечал, что русофобия лишает ума некоторых западных политиков, и подчеркивал, что последствия для интервентов будут ещё более трагичными.