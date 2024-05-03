Киев, 3 мая, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон не выполняет озвученные им же условия и обещания об отправке войск на Украину, заявили журналисты украинского издания «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Если бы всё зависело только от желания Киева, то Владимир Зеленский уже давно обратился бы с такой просьбой. То же касается и прорыва армии РФ. С начала года их уже было два: в Авдеевке и Очеретино. Но никто войска вводить не торопится», — говорится в материале.

Журналисты также обратили внимание на то, что вероятность отправки войск на Украину Макрон не исключает ещё с конца зимы, но при этом сам он по неизвестным причинам не торопится посетить Киев, хотя ещё в начале марта Елисейский дворец сообщал о «скором» визите французского президента.

Как передавало ИА Регнум, в опубликованном 2 мая британским издание The Economist интервью Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности рассмотреть вопрос об отправке французских войск в зону конфликта на Украине. По его словам, это может случиться по просьбе Киева и при прорыве линии фронта российской армией.

Британский эксперт Александр Меркурис, комментируя слова Макрона, назвал французского лидера надёжным предвестником паники и отметил, что опубликованное The Economist интервью подтверждает растущее на Западе беспокойство ввиду того, что события в рамках конфликта на Украине развиваются в невыгодном для Киева направлении.

Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших призывах направить войска НАТО на территорию Украины, отмечал, что русофобия лишает ума некоторых западных политиков, и подчеркивал, что последствия для интервентов будут ещё более трагичными.