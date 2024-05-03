Наступивший, 800-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием об успехах расчётов АГС-17 «Пламя» группировки войск «Днепр», уничтоживших диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Противника, пытавшегося окопаться на одном из островов дельты Днепра, обнаружили разведчики и незамедлительно передали координаты позиций в пункт управления, информирует 3 мая Минобороны.

Тем временем расчёты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» из состава группировки прикрытия государственной границы нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Уничтожение сил врага подтверждено объективным контролем с беспилотника.

«Поразили сегодня три пункта временной дислокации противника, пять автомобилей и до 15 человек личного состава», — заявил 3 мая командир реактивного взвода с позывным Ока.

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Соответствующие видеокадры оборонное ведомство обнародовало 3 мая. Подробности — в трансляции ИА Регнум.