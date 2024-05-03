Токио, 3 мая, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки и Япония в рамках совместной разработки новой ракеты для перехвата гиперзвукового оружия потратят около 3 миллиардов долларов. Об этом сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на представителя департамента противоракетной обороны Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

По информации источника, порядка одного миллиарда долларов из указанной суммы Япония выделит на проект планирующего перехватчика.

Ракета, создание которой планируется завершить к 2030 году, станет второй совместной разработкой США и Японии в сфере противоракетной обороны после создания SM-3 Block2A, предназначенной для перехвата баллистических ракет.

Предполагается, что новая ракета должна будет перехватывать гиперзвуковую цель на этапе планирования в воздухе. Новым вооружением оснастят военные корабли ВМС США и эсминцы японских Военно-морских сил.

Как передавало ИА Регнум, в августе прошлого года японская газета Yomiuri сообщила, что Соединённые Штаты и Япония в течение ближайших десяти лет в рамках сотрудничества, озвученного шефом Пентагона Ллойдом Остином и главой японского минобороны Ясукадзу Хамадой, рассчитывают разработать противоракету, способную перехватывать гиперзвуковое оружие. Отмечалось, что на данный момент Япония располагает комплексами Aegis, оснащёнными ракетами-перехватчиками SM-3, способными перехватывать баллистические ракеты на среднем этапе траектории, американские же системы Patriot PAC-3 способны сбивать воздушные цели на заключительном этапе траектории.