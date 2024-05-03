Спасск-Дальний, Приморский край, 3 мая, 2024, 06:36 — ИА Регнум. Из пожара в многоквартирном доме, вспыхнувшего от оставленной в одной из квартир зажжённой свечи, спасено 15 человек в Приморском крае. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Возгорание произошло вечером 2 мая в пятиэтажном жилом доме, расположенном в посёлке Спасске-Дальнем на улице Нахимова. На момент прибытия пожарных на место происшествия на первом этаже дома бушевало пламя, в подъезде наблюдалось сильное задымление. Квартиры на верхних этажах были отрезаны дымом от выхода.

Звенья газодымозащитной службы 20 пожарно-спасательного отряда вывели из квартир с верхних этажей десять человек, в том числе четырёх детей. Кроме того, с помощью автолестницы пожарные спасли из квартиры на третьем этаже пять человек, четверо из них дети.

При установлении обстоятельств и причин возникновения пожара в ходе опроса хозяйки сгоревшей квартиры установлено, что она зажгла церковную свечу в одной из комнат, а затем вышла из квартиры. Предварительно, зажжённая свеча стала причиной пожара. В отношении женщины составлен административный протокол за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на востоке Москвы ликвидировано открытое горение в административно-производственном здании. Площадь пожара составила 2500 кв. метров, в тушении задействовались вертолёты Московского авиационного центра и пожарный поезд. Пострадавших в результате пожара нет.