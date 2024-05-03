Вашингтон, 3 мая, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Почти половина граждан Соединённых Штатов Америки посчитали вероятным начало новой гражданской войны в ближайшие пять лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической компанией Rasmussen Reports.

Иван Шилов ИА REGNUM Погромы в США

«41% американских избирателей считают, что в ближайшие пять лет в США может начаться вторая гражданская война, в том числе 16% считают такой сценарий весьма вероятным», — говорится в отчёте.

49% американских граждан заявили, что не считают, что новая гражданская война вероятна в ближайшие пять лет, 20% из них назвали такое развитие событий совсем маловероятным. Ещё 10% отказались отвечать на вопрос.

В опросе, проведённом Rasmussen Reports в период с 21 по 23 апреля текущего года, приняли участие 1105 вероятных избирателей. Допустимая погрешность результатов исследования — 3%.

Как передавало ИА Регнум, в марте телеканал CBS опубликовал результаты социологического опроса, согласно которым 61% граждан США заявили, что наблюдают раскол в американском обществе. В ответ на вопрос о том, что можно сказать о положении страны, 45% респондентов назвали варианты «упадок», 37% — «слабость». О единстве в США заявили только 12% опрошенных.

Про раскол в американском обществе заявлялось неоднократно. Так, в 2022 году издание The Daily Mail сообщило об угрозе гражданской войны в ближайшие годы. Кроме того, учёные из Калифорнийского университета выяснили, что каждый пятый житель США готов взяться за оружие.