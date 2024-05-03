Газа, Палестина, 3 мая, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар отверг сделку о прекращении огня с Израилем, потребовав включить в неё гарантии прекращения войны. Об этом 2 мая сообщило издание The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

По информации источника, лидер ХАМАС требует освобождения тысяч палестинских заключённых в обмен на израильских заложников. При этом палестинская сторона настаивает, чтобы сделка с Израилем предусматривала план завершения боевых действий в секторе Газа с дальнейшим существованием палестинского движения.

В долгосрочной перспективе Синвар рассчитывает снять блокаду палестинского анклава и избавиться от военного давления со стороны Израиля.

Отмечается, что переговоры тяжело вести и с израильской стороной, в том числе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, нацеленным на полное уничтожение ХАМАС.

«Единственная цель Нетаньяху — собственное политическое выживание, всё исходит из этого… Если он будет принимать решения, никакой сделки по прекращению огня и возвращению заложников не будет», — указал в беседе с WSJ бывший израильский дипломат.

Намерения Израиля в очередной раз подтвердил министр обороны страны Йоав Галант во время визита на авиабазу Пальмахим под Тель-Авивом 28 апреля. Тогда он подчеркнул, что ЦАХАЛ не остановится, пока не добьётся полного уничтожения ХАМАС и возвращения всех заложников.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля телеканал CNN сообщил, что Египет, выступающий посредником в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС, направил палестинской стороне новое предложение о временном прекращении огня в секторе Газа, предусматривающее также освобождении до 33 заложников, удерживаемых палестинским движением. Предложение было составлено при помощи Израиля, который тем не менее не согласился с окончательной версией.

Отмечалось, что в случае, если ХАМАС отвергнет это предложение, израильские вооружённые силы начнут крупномасштабное вторжение в Рафах на юге палестинского анклава, где укрываются более одного миллиона палестинцев.