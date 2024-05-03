Москва, 3 мая, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу направил телеграммы воинским частям и соединениями, отличившимся в ходе специальной военной операции. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу направил телеграммы соединениям, участвующим в специальной военной операции», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны.

В частности, Шойгу отметил успехи 114-й отдельной мотострелковой бригады, подразделения которой принимали участие в освобождении Авдеевки, Камышевахи, Семёновки и других населённых пунктов Донецкой Народной Республики.

За проявленные мужество и героизм семь военнослужащих удостоены звания Героя Российской Федерации, пять — Героя Донецкой Народной Республики. К государственным и ведомственным наградам представили 1200 военнослужащих бригады.

Также глава Минобороны поздравил командование и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады с освобождением Новобахмутовки в ДНР и отметил её успехи на киевском, краснолиманском, авдеевском направлениях, а также в боях за освобождение Северодонецка и Лисичанска.

«За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, пять военнослужащих соединения удостоены звания Героя Российской Федерации, более трёх тысяч удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия», — уточнили в ведомстве.

Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих за выполнение задач, поставленных в рамках специальной военной операции, верность воинскому долгу и выразил уверенность, что бойцы продолжат защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность Российской Федерации.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля в Министерстве обороны России сообщили, что глава ведомства поздравил четыре подразделения, принимающие участие в специальной военной операции, с награждением орденами Суворова и Кутузова, направив телеграммы воинским частям и соединениям. С награждением орденами Суворова Шойгу поздравил 11-ю гвардейскую инженерную Кингисеппскую Краснознамённую ордена Александра Невского бригаду и 90-ю зенитную ракетную бригаду, с награждением орденами Кутузова — военнослужащих 50-й отдельной железнодорожной бригады и 56-го гвардейского десантно-штурмового ордена Отечественной войны I степени Донского казачьего полка.