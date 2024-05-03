Ниамей, 3 мая, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Российские военные вошли на территорию военной авиабазы в столице Нигера Ниамее, где размещаются военнослужащие ВС США. Об этом 2 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

ISSIFOU DJIBO/EPA/ТАСС

По информации источника, российские военнослужащие вошли на авиабазу 101 в Ниамее, расположенной рядом с Международным аэропортом имени Амани Диори. Этот шаг последовал за решением властей Нигера о выдворении из страны почти 1000 американских военных.

Уточняется, что американские военные не контактировали с российскими войсками, занявшими отдельный ангар на авиабазе.

«Ситуация не очень хорошая, но в краткосрочной перспективе контролируемая», — указал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, в середине марта власти Нигера разорвали соглашение с Соединёнными Штатами Америки, позволявшее американским военными находиться на территории западноафриканской страны. По словам представителя установившегося в Нигере режима Амаду Абдрамана, власти приняли решение после нарушения Вашингтоном дипломатического протокола.

В апреле разрывом соглашения о безопасности пригрозило и правительство Чада, направив соответствующее письмо, регламентирующее пребывание ВС США на территории страны, и потребовав от американских военных покинуть военную базу в Нджамене.