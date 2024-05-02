Москва, 3 мая, 2024, 01:34 — ИА Регнум. Ликвидация открытого горения объявлена в трёхэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Уточняется, что на горящее здание тремя вертолётами Московского авиационного центра сброшено 235 тонн воды. В тушении задействован пожарный поезд.

Возгорание произошло в здании, расположенном в промзоне на улице Буракова, дом 27, корпус 40. Площадь горения достигла 2500 кв. метров, пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности из пяти существующих. У здания частично обрушилась кровля на площади около тысячи кв. метров и перекрытия.

Информация о пострадавших не поступала, причина пожара устанавливается. В здании часть помещений сдаётся в аренду. Среди арендаторов есть компании, работающие с легко воспламеняющимися и горючими материалами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в трёхэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы вечером 2 мая вспыхнул сильный пожар. Для тушения возгорания МЧС запросило авиацию.

Площадь пожара достигла 2500 кв. метров. Здание охвачено пламенем, у него частично обрушилась кровля и перекрытия.