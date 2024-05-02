Москва, 2 мая, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Обрушение кровли и перекрытий произошло в горящем административном здании на востоке Москвы. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба МЧС России.

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Возгорание произошло вечером 2 мая в административно-производственном здании, расположенном на улице Буракова в районе бизнес-центра Восток-Запад. Площадь пожара достигла 2500 кв. метров. Здание охвачено пламенем, у него частично обрушилась кровля и перекрытия.

На месте происшествия работают 120 пожарных и 35 единиц техники создан оперативный штаб для координации действий спасателей. Тремя вертолетами Московского авиационного центра сброшено 95 тонн воды. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в трёхэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы вечером 2 мая вспыхнул сильный пожар. Для тушения возгорания МЧС запросило авиацию.