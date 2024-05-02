Москва, 2 мая, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Приложение с короткими видео TikTok на короткое время стало доступно для пользователей в России. Пользователи 2 мая получили доступ к просмотру новых видеороликов и к загрузке собственного контента, но спустя некоторое время приложение вновь оказалось заблокировано.

Solen Feyissa

«Мы ограничили некоторые функции TikTok в вашем регионе. Вы временно не сможете публиковать видео или выходить в прямой эфир. Мы сообщим, когда эти функции снова будут доступны. Приносим свои извинения за сбой в работе нашего сервиса», — поясняется в уведомлении, которое появляется при попытке открыть сервис.

TikTok стал полностью доступен для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android в России. Все функции приложения с короткими видео стали доступны для российских пользователей впервые с марта 2022 года. Однако примерно через 2-3 часа часть функций вновь оказалась недоступна для россиян.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Роскомнадзору рассмотреть возможность блокировки TikTok в России. Как сообщил глава ассоциации Владимир Зыков, в силу того, что соцсеть больше не хочет работать в России, блокировка является логичной мерой. Регулятор намерен рассмотреть обращение до 8 мая.

Социальная сеть TikTok приостановила стриминг и размещение новых роликов в России 6 марта 2022 года из-за закона о фейках о российской армии. Пользователи из России не могут просматривать ролики из других стран. При этом, согласно данным MediaScope, количество ежедневных активных пользователей TikTok в России составляет 30,3 млн человек.