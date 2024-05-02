Киев, 2 мая, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Компания Ethical Capital Partners, владеющая одним из самых известных и популярных порносайтов в мире PornHub, зарегистрировалась плательщиком НДС в качестве поставщика электронных услуг на Украине. Об этом 2 мая сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Компания, которой принадлежит сервис PornHub, в конце концов зарегистрировалась плательщиком НДС как поставщик электронных услуг. Поэтому теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов», — написал Гетманцев.

Кроме того, Гетманцев указал, что на Украине наблюдается кампания декларирования лицами-нерезидентами, осуществляющими операции по поставке электронных услуг физическим лицам. Глава налогового комитета уточнил, что в первом квартале 2024 года на Украине добавились 17 новых налогоплательщиков, и в их числе компании Google, Apple и другие.

Как один из положительных примеров Гетманцев привёл интернет-площадку Onlyfans, которой он выразил благодарность за своевременную уплату налогов. Площадка специализируетсяся на производстве контента для взрослых. Только Onlyfans, по данным Гетманцева, принесла в бюджет Украины 700 тысяч долларов с начала года.

Также глава налогового комитета Верховной рады указал, что Украина по просмотрам PornHub занимает 14-е место в мире.

Ранее ИА Регнум сообщало, что активисты на Украине предложили главе киевского режима Владимиру Зеленскому легализовать производство эротического и порнографического контента. Соответствующая петиция набрала на портале электронных петиций более 25 тысяч подписей и, согласно украинскому законодательству, будет рассмотрена главой Украины.

По мнению активистов, закон о запрете порнодеятельности бессмысленный, так как все, кто хочет снимать или сниматься в порно, просто уедут в другие страны, где такая деятельность разрешена, и будут поднимать этим странам экономику. Исходя из этого, авторы петиции отмечают, что запрет порноиндустрии вредит экономике Украины и нарушает права человека в стране.

Активисты указали на преследование полицией вебкам-моделей, работающих на платформе Onlyfans, и на отток «специалистов», которые могли бы развить на Украине такую перспективную отрасль.