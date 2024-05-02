Москва, 2 мая, 2024, 21:54 — ИА Регнум. В трёхэтажном административно-производственном здании на востоке Москвы вечером 2 мая вспыхнул сильный пожар, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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«На востоке столицы возгорание произошло в трёхэтажном административно-производственном здании», — сообщили в ведомстве.

Загорелось административное здание на улице Буракова в районе БЦ Восток-Запад, сообщил Telegram-канал «ЧП Москва».

Площадь пожара составляет две с половиной тысячи квадратных метров. Для тушения пожара МЧС запросило авиацию.