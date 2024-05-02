* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 2 мая, 2024, 21:20 — ИА Регнум. В России объявили в розыск депутата Верховной рады Валентина Наливайченко (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), следует из данных базы МВД России.

Nalyvaichenko.org

«Наливайченко Валентин Александрович. 08.06.1966 года рождения. Разыскивается по статье УК», — сообщается в базе ведомства.

Наливайченко возглавлял СБУ в период с 2006 по 2010 год.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить против Наливайченко уголовное дело за призывы к насилию в отношении российских военных. Украинский деятель, на тот момент уже депутат Рады, заявил, что участников СВО — российских бойцов — нужно уничтожать.

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук 2 мая заявил в день десятилетия трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, что кровавую акцию устроили украинские власти. Один из главных организаторов пожара был тогдашний и. о. президента Украины Александр Турчинов. Наливайченко участвовал в подготовке этой акции устрашения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень важным заявление Медведчука и призвал серьёзно отнестись к сообщённой им информации.