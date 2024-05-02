Санкт-Петербург, 2 мая, 2024, 20:34 — ИА Регнум. Актёра детского театра «Фонарик» Данилу Гребнева нашли мёртвым спустя сутки после пропажи. Тело 29-летнего артиста обнаружили в запертой квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ИА Регнум рассказали близкие Данилы.

Соцсети Данила Гребнев

О смерти актёра первыми сообщили в группе во «ВКонтакте» Марийского республиканского колледжа культуры. Причина смерти Данила Гребнева не уточнялась. В комментариях под постами в соцсетях многие писали, что причиной смерти молодого, талантливого актера стало самоубийство. Но руководитель труппы где работал Данила отрицает эту версию. По словам Татьяны Лицкевич, у актёра были большие творческие планы, он рассказывал маме, что у него много ролей в последнее время. Татьяна говорит, что карьера Данилы только начинала набирать обороты.

«Его нашли спустя сутки в квартире. У Даниила был назначен спектакль на понедельник, 29 апреля. Но он не пришел на него и на звонки не отвечал. Данил никогда не опаздывал на роли. Но всякое бывает. На следующий день стали звонить и искать его. Оборвали все трубки. Приехали на адрес где он живет — дверь никто не открывал. Вызвали полицию, они вскрыли дверь вы. Данил был мёртв уже сутки» — сообщила ИА Регнум руководитель труппы в театре «Фонарик» Татьяна Лицкевич.

29-летний Данила Гребнев уроженец Марий Эл. Свою творческую карьеру Данил начал в Республиканском театре кукол в Йошкар-Оле. Там он проработал пять лет. Также он создал свой музыкальный проект и написал книгу «Письма с Юпитера». В детском театре «Фонарик» в Северной столице он работал с лета прошлого года. Там он выступал в спектаклях «Сказка про Эльфика, Звездочку и флейту» и «Наш веселый город».

«Администрация, преподаватели и выпускники скорбят в связи со смертью выпускника Театрального отделения 2015 года Данилы Гребнева. Ушёл из жизни талантливый, харизматичный, интересный и удивительный молодой человек», — написали в пресс-службе колледжа, где учился Гребнев.

Так же Данил был куратором у юных актеров в детской школе при театре в Питербурге. К 30 годам руководитель труппы в театре «Фонарик» хотела поставить его на роль режиссёра.

«Его профессиональная жизнь оборвалась на полуслове. Очень обидно. Я его знала давно. Мы с ним встретились летом 20 года, когда он приехал в Питер. Меня сразу зацепило его тестовое задание. Он очень талантливый человек. Последний месяц-два я увидела в нем ведущего актера труппы. Его невозможно заменить ни кем другим», — рассказала Татьяна ИА Регнум.

Друзья Даниила говорят о нём только хорошее. И не могут поверить в то, что его больше нет в живых.

«Он был самым добродушным человеком, которого я когда-либо встречала. Артистизм у него был в душе. Мог прямо в процессе общения перевоплощаться и «играть разные роли». Очень нежный, чувственный и ранимый». В то же время мог вписаться в любую компанию. По крайней мере, я его видела таким», — рассказала ИА Регнум Дарья Саргесян, подруга Даниила.

Причины смерти артиста пока неизвестны. Вскрытие будет проводиться 6 мая. Тело находится в Екатерининском морге. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в возрасте 29 лет умер российский актёр Данила Гребнев. Об этом сообщила пресс-служба Марийского республиканского колледжа культуры и искусств имени И. С. Палантая.