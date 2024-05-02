Москва, 2 мая, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Военная техника прибыла на Тверскую улицу в Москве для участия в репетиции парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кадр из видео

На репетиции парада можно увидеть оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные системы С-400, а также БТР «Бумеранг» и семейство бронеавтомобилей «Ахмат» от «Ремдизеля».

В столичном Дептрансе 2 мая предупредили о закрытии с 16:30 мск движения на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади. Доступ на Красную площадь для посетителей также ограничили.

Генеральная репетиция намечена на 5 мая, а сам парад Победы традиционно пройдет 9 мая.

Как сообщало ИА Регнум, в марте министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы 9 мая в Москве примут участие более 9000 человек, 75 единиц военной техники и авиация. К параду присоединятся расчёты участников СВО, суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцев, военнослужащих-женщин, казаков и сводный военный оркестр.

В 2024 году парады в честь 79-летия Победы пройдут в 28 городах России. В них примут участие свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники.

В России 1 мая стартовала акция «Стена Памяти», в рамках которой на базе различных учреждений открываются специальные стенды. К ним может прийти любой желающий и прикрепить портрет своего Героя.