Вашингтон, 2 мая, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Североатлантический альянс обвинил Россию в якобы «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса» и пообещал, что будет продолжать вооружать Украину. Это следует из заявления НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Союзники по НАТО глубоко обеспокоены недавними злонамеренными действиями на территории альянса», — заявила организация.

К ним относили саботаж и дезинформацию, а также другие «гибридные» методы. В натовском заявлении говорится, что эти действия якобы привели к расследованию и предъявлению обвинений нескольким лицам в связи с враждебной государственной деятельностью, затронувшей Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобритании.

В заявлении также подчеркивается, что подобные вредоносные действия «не удержат НАТО от продолжения снабжения оружием Украины».

Как сообщало ИА Регнум, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг называл Китай «наиболее серьёзной угрозой» для альянса в долгосрочной перспективе, а Россию — «наиболее насущной из них». Как написало китайское издание Global Times 4 февраля, слова генсека альянса о России и Китае свидетельствуют о желании этого блока развязать мировую войну.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в январе заявил, что Запад своими заявлениями о якобы планах нападения России на НАТО пытается заставить Москву отказаться от целей СВО, однако этого не произойдёт. Он подчеркнул, что подобные заявления — это информационная война стран Запада с целью оправдать их гибридную агрессию в отношении России.