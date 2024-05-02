Москва, 2 мая, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Идея президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину обречена на провал. Об этом 2 мая заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

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По его словам, Украина как государство неинтересна Западу, она нужна ему только как плацдарм, чтобы ослабить Россию, украсть её ресурсы и потом разделить по кускам.

«Ничего у них не выйдет. Затея Макрона обречена на провал. Россия технологически и морально готова дать отпор любому агрессору, на каком бы языке он не изъяснялся», — процитировала Шеремета «РГ».

Депутат отметил, что Макрон рискует войти в историю не как новый Наполеон, а как политический шарлатан, отправивший сыновей французского народа на верную смерть.

Как передавало ИА Регнум, Макрон 2 мая в очередной раз не исключил возможности рассмотреть вопрос об отправке французских войск на Украину. По его словам, Париж мог бы обсудить такой вариант действий при наличии соответствующей просьбы Киева и при прорыве украинской обороны Вооружёнными силами России.

В конце февраля Макрон также заявлял, что главы стран ЕС обсуждали возможность отправки войск в зону украинского конфликта. При этом он признал, что стороны не смогли прийти к согласию по этому вопросу.

Глава МИД России Сергей Лавров 24 марта отметил, что Макрон очень старается понравиться США и провоцирует союзников по НАТО. Министр добавил, что президент Франции при этом преследует личные цели и не заботится о своём народе.

Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на территорию Украины, 29 февраля заявил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше. Глава государства подчеркнул, что русофобия лишает некоторых политиков разума.