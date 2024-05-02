Симферополь, 2 мая, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Над территорией Крыма российские силы противовоздушной обороны вечером 2 мая уничтожили украинский дрон, сообщили в Министерстве обороны России.

Mil.ru

Атаку ВСУ осуществили примерно в 18:30 мск, используя БПЛА самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Крымским полуостровом», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая российская система ПВО уничтожила над Белгородской областью два украинских дрона. Об этом также сообщили в Минобороны.

Под Курском на крыше трансформаторной подстанции обнаружили дрон. Объект не пострадал, сообщил источник ИА Регнум. Министерство обороны утром 2 мая сообщило, что ночью силы ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА, в том числе над Курской областью.

В Орловской области две тяговые и две трансформаторные подстанции получили повреждения в Орловской области в результате атаки дронов ВСУ. Как рассказал источник ИА Регнум, сработала автоматика, питание отключилось и пожар не возник.