Москва, 2 мая, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Посвящённая вступлению президента России Владимира Путина в должность почтовая марка выйдет в день его инаугурации. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба АО «Марка» (принадлежит «Почте России»).

Сергей Мамонтов / РИА Новости

«7 мая в почтовое обращение выйдет марка, посвящённая вступлению в должность Президента Российской Федерации», — проинформировала компания.

Тираж марки составил 156 тысяч экземпляров, размер 50×37 мм. Цена одной марки 29 рублей.

Ни синем фоне изображена карта России красного цвета, в левом верхнем углу — флаг и герб страны.

Как сообщало ИА Регнум, с 15 по 17 марта 2024 года в России прошли выборы президента, победу на которых одержал Путин с результатом 87,28%. За действующего главу государства проголосовали 76 млн человек. ЦИК назвал число проголосовавших рекордным. Явка составила 77,49%. В голосовании на участвовали 87 млн российских граждан.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова вручила Путину удостоверение президента 16 апреля, назвав итоги выборов беспрецедентными.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас 23 апреля официально сообщил дату инаугурации — 7 мая. В России избранный президент приступает к исполнению полномочий по истечении шести лет со дня вступления в должность избранного на предыдущих выборах главы государства.