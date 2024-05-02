Донецк, 2 мая, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Невзирая на погоду, в любое свободное время девятилетняя Маша из ДНР выходит встречать самолёты Воздушно-космических сил России с флагом, сообщил телеканал «Звезда».

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Я не боялась, потому что нас защищают летчики и военные», — рассказала девочка.

Лётчики штурмовой авиации разыскали девочку и пригласили к себе в гости на аэродром. Вместе с военными она провела предполетный досмотр самолёта, посидела за штурвалом и проводила пилотов на очередное боевое задание. Школьница теперь планирует встречать военных лётчиков вместе со своими друзьями по очереди, чтобы не пропускать ни один вылет.

Девочка проживает с семьёй в небольшом посёлке под Донецком, куда все последние годы периодически прилетают снаряды ВСУ. В отцовском гараже у неё всегда наготове российский триколор. Она рассказала, что ей больше всего нравится Ми-8. Маша занималась балетом и в цирке. Девочка поделилась, что хочет стать в будущем воздушной гимнасткой, лётчиком, кондитером и укротителем котов.

Маша также пожелала российским военным победы и здоровья.

Как сообщало в феврале ИА Регнум, в зоне проведения спецоперации десятилетний Богдан, одетый по-военному с флагом России в руках, ежедневно приветствует бойцов СВО. Проезжающие военные машины сигналят мальчику, а некоторое бойцы выходят и жмут ему руку. Так, кто-то из военных подарил десятилетнему мальчику «плитник», кто-то рацию, а кто-то российский флаг.

Общаясь с активисткой Кировского Комитета семей воинов Отечества, мальчик рассказал, что просто хочет поддержать бойцов, которые его защищают.