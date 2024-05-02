Москва, 2 мая, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» подростков, которые спасли людей во время теракта в «Крокус Сити Холле». Указ президента разместили на портале правовой информации.

Максим Блинов/РИА Новости

Медалью «За спасение погибавших» наградили учеников красногорской школы №19 Артёма Донскова и Ислама Халилова, а также студента колледжа при РАНХиГС Никиту Иванова. Они получили награду за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях.

Как сообщало ИА Регнум, Ислам Халилов находился в здании «Крокуса» в тот вечер, когда произошёл теракт — 22 марта. 15-летний подросток подрабатывал в гардеробе. Когда началась паника и люди пытались найти выход, он помог им выйти через служебный вход. Благодаря его действиям спаслись более 100 человек. Позже он рассказал, что действовал по инструкции. Ислам вывел из здания всех, кого смог, и только после этого отправился домой. Глава Духовного управления мусульман муфтий Равиль Гайнутдин 29 марта вручил Исламу Халилову медаль мусульман России «За заслуги».

Помощь людям оказал другой гардеробщик — 14-летний Артём Донсков. Он помог людям, бросившимся в тупик, выйти из здания, направляя их к выходам. Здание он покинул только тогда, когда вывел людей.

Никита Иванов также подрабатывал в «Крокусе» гардеробщиком. Он помогал людям выйти из здания. По его оценке, он и остальные сотрудники вывели из «Крокуса» около ста человек. После того, как все они вышли из здания, через этот же выход вышли ещё порядка 200 человек.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человека, в том числе шестеро детей. Пострадали 550 человек.