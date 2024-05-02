Йошкар-Ола, 2 мая, 2024, 18:19 — ИА Регнум. В возрасте 29 лет умер российский актёр Данила Гребнев. Об этом сообщила пресс-служба Марийского республиканского колледжа культуры и искусств имени И. С. Палантая.

vk.com Колледж культуры и искусств имени И. С. Палантая Данила Гребнев

Отмечается, что администрация колледжа выразила соболезнования в связи со смертью Гребнева, который являлся выпускником театрального отделения 2015 года.

«Данила без преувеличения был настоящей гордостью колледжа. Это талантливый актёр, поэт, музыкант, философ, светлой души юноша, с которым всегда легко работалось. Обладал тонким чувством юмора, всегда был активным участником мероприятий», — сообщили в учебном заведении.

После окончания колледжа Гребнев работал актёром в Республиканском театре кукол в Йошкар-Оле, а затем актёром детского театра «Фонарик» в Санкт-Петербурге. Кроме того, он создал свой музыкальный проект и написал книгу «Письма с Юпитера».

В колледже не уточнили причины смерти актёра.