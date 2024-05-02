Одесса, Украина, 2 мая, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Произошедшая 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе трагедия стала результатом коллективного преступления, совершённого против народов Украины и России. Главным организатором был исполнявший обязанности президента Украины Александр Турчинов. Он сам и все остальные, кто причастен к этому злодеянию, должны ответить за содеянное.

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Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог и общественный деятель Дмитрий Перлин, комментируя заявление главы движения «Другая Украина» (бывшего главы запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь») Виктора Медведчука, который назвал ключевых организаторов бойни в Одессе, произошедшей 10 лет назад.

«Трагедия 2 мая, а это настоящая трагедия и для России, и для Украины, на нынешней Украине замалчивается. Точнее, её оболгали, исказили. В общественном информационном пространстве Украины как некий акт победы над Русским миром. То есть сжигание десятков людей в украинском информационном пространстве, начиная с 2014 года, подаётся в перевёрнутом с ног на голову виде. Но в Доме профсоюзов находились обычные активисты, у которых были другие взгляды. Там просто сожгли людей за их взгляды. Это общественная трагедия», — прокомментировал эксперт.

Собеседник ИА Регнум напомнил, что после массового убийства людей, не согласных с националистическим курсом пришедших к власти в ходе госпереворота людей, в заведениях общепита Украины появились блюда и коктейли с людоедскими наименованиями, содержавшими насмешки над убитыми в Одессе.

«То есть они не просто радовались этому акту гибели людей, но ещё и возводили это в культуру общественного сознания. По сути 2 мая — это демонстрация того, что уничтожать «иноверцев», даже используя некие средневековые методы, для Украины нормально. И сейчас, через десять лет после трагедии, у них продолжается радость, что они сожгли людей», — отметил политолог.

Источником ненависти, ставшей основой для чудовищного преступления, стала, по мнению эксперта, даже не банальная русофобия, а запредельное человеконенавистничество, граничащее с оправданием людоедства, которое годами усиленно культивировалось в украинском обществе.

При этом никто из заметных украинских политиков, кроме Виктора Медведчука, как указал эксперт, открыто не выступил с порицанием произошедшего в Одессе преступления.

«Никто из представителей украинской властной «тусовки» — всех этих порошенок и зеленских — ни разу не поставил лампадку и не назвал произошедшее трагедией. Наоборот, родителям погибших запрещают цветы приносить на место трагедии. Много раз запрещали мирные акции. Запрещают просто помянуть своих родных. Украинские власти демонстрируют, что не признают этой трагедии, для них это победа», — рассказал Перлин.

Он выразил согласие с утверждением Медведчука, что ключевой организатор массового убийства в Доме профсоюзов — это исполнявший на тот момент обязанности президента Украины Александр Турчинов. Но не он один. Это практически вся правящая верхушка, которая оказалась у власти в Киеве после переворота 2014 года. Также это наиболее одиозные представители украинского олигархата, основной фигурой среди которых был «заправила майдановской тусовки» — олигарх Игорь Коломойский (физическое лицо, внесённое в России в перечень террористов и экстремистов).

Конкретными исполнителями были радикалы — украинские националисты, уточнил политолог. Одними из самых активных в их среде были многочисленные прибывшие в Одессу из разных регионов Украины футбольные фанаты, которые традиционно представляли собой наиболее агрессивную ударную силу националистического движения.

«Сейчас мы не можем взять за шкуру их всех и наказать. Но мы должны помнить о произошедшем. Должны всячески поддерживать память об этом. Напоминать обществу об этой трагедии. Хотелось, конечно, чтобы впоследствии появился какой-то мемориал. Это трагедия для России, откровенно говоря. Ведь нацисты в Доме профсоюзов сжигали Русскую идею, сжигали, как они говорили, русофилов. Второе мая было демонстрацией того, как они намерены действовать с инакомыслящими, в том числе, в Крыму и на Донбассе. И, конечно, надо будет наказать виновных в этом преступлении», — прокомментировал политолог.

Главным организатором трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, когда в ходе пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, был Александр Турчинов, исполнявший на тот момент обязанности президента Украины, указал Виктор Медведчук.

По его словам, за несколько дней до произошедшей трагедии Турчинов провёл совещание, в котором также приняли участие занимавший тогда пост министра внутренних дел Арсен Аваков (физическое лицо, внесённое в России в перечень террористов и экстремистов), глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко (физическое лицо, внесённое в России в перечень террористов и экстремистов) и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Парубий (объявлен в розыск МВД России). В организации преступления участвовал также возглавлявший тогда Днепропетровскую областную госадминистрацию Игорь Коломойский.

Непосредственно на месте «операцией» руководил Игорь Палица, которого в дальнейшем назначили главой Одесской области. Аваков, Коломойский и Парубий организовали доставку в Одессу непосредственных исполнителей.

«Все они должны понести суровую ответственность. Злодеяния этих фашистских выродков не должны иметь сроков давности», — процитировало Медведчука агентство ТАСС.

Справедливое возмездие настигнет исполнителей и вдохновителей этого не имеющего срока давности варварского преступления, заверила 2 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она также выразила уверенность, что Одесса вновь станет подлинно свободным городом, где в мире и согласии будут жить люди разных национальностей.

Захарова добавила, что следствие по делу 2 мая 2014 года, начатое киевским режимом под давлением международных организаций, превратилось в фарс, который сопровождался грубым вмешательством националистических группировок.

События 2 мая 2014 года в Одессе стали кровавой развязкой в длившемся несколько месяцев противостоянии. В нём участвовали сторонники движения «Русская весна», антифашисты и активисты Антимайдана, которым противостояли украинские националисты, включая боевиков «Правого сектора» (террористическая организация, признана экстремистской и запрещена в России). Местом постоянных митингов противников Майдана стала площадь Куликово Поле, где расположен Дом профсоюзов.

Днём 2 мая между противоборствующими сторонами начались потасовки. Горожане укрылись от нападавших националистов в Доме профсоюзов, но те окружили и подожгли здание. Только по официальным данным, погибли 48 человек. Они сгорели заживо, отравились угарным газом или погибли от увечий. Пострадали более 240.

Трагические события, которые произошли в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли почти 50 человек и несколько сотен получили ранения и травмы, останутся позорной страницей в истории Украины. Об этом в день десятой годовщины трагедии заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заверил, что хранится память обо всех, кто тогда трагически погиб, а те, кто стоит за этим преступлением, не имеющем срока давности, должны быть наказаны.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что по итогам спецоперации должен состояться большой трибунал, центральным эпизодом в котором станут обвинения киевского режима в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Она также подчеркнула, что у этого преступления срока давности не будет.