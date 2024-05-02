Москва, 2 мая, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозёров приняли участие в церемонии выхода поезда нового поколения «Иволга 4.0» на линии Московских центральных диаметров. Об этом 2 мая сообщил портал мэра и правительства города.

В. Новиков./Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Мы специально создавали новый поезд «Иволгу» для центральных диаметров. Сегодня уже четвертая модель этого поезда запускается, она максимально приближена к самым лучшим мировым стандартам», — сказал Собянин.

Он отметил, что на МЦД-1 и МЦД-2 полностью обновили подвижной состав, на МЦД-3 это сделают в текущем году, а на МЦД-4 — в 2025-м. Таким образом, 100% подвижного состава на диаметрах будут новыми.

Также мэр рассказал, что на центральных диаметрах с момента их запуска количество пассажиров увеличилось на 40%, а внутри города — в два раза.

В свою очередь Белозёров отметил, что модель поезда постоянно совершенствуют — в новом поколении вагонов по три двери.

«Это и новый силовой агрегат, это и новое количество дверей для того, чтобы удобнее было заходить и выходить, это и кондиционирование, и зарядка, и подзарядка внутри различных гаджетов и устройств для передвижения», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля Собянин сообщил, что до конца 2024 года власти Москвы планируют полностью обновить парк на МЦД-3. Он отметил, что за год в городе появилось 19 новых поездов «Иволга 3.0», которые работают на этом диаметре. Поезда на 97% состоят из российских комплектующих, отличаются повышенной эргономичностью и низким уровнем шума. За счёт динамичного разгона и торможения эти поезда движутся быстрее предыдущих моделей, добавил мэр.

Собянин в феврале 2024 года заявил, что модернизация и развитие транспортной системы Москвы до 2030 года являются наиболее амбициозной программой, которую предстоит реализовать в ближайшие годы. Речь пойдёт о развитии рельсового каркаса всего Центрального транспортного узла, также проект затронет создание сети высокоскоростных магистралей, отметил мэр.