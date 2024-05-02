Москва, 2 мая, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Экологические и волонтерские проекты «Роснефти» были представлены 1 и 2 мая на международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ сегодня

Только в 2023 году компания организовала свыше двух тысяч волонтерских акций, в которых суммарно приняли участие 111 тысяч сотрудников «Роснефти» и членов их семей. В число акций вошли и социальная помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и поддержка пожилых людей, и многочисленные проекты по защите природы.

В павильоне компании на ВДНХ директор старейшего в стране Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Владимир Чуб рассказал, как при поддержке «Роснефти» была организована постоянная экспозиция «Сад мхов». В 2023 году там экспонировались снимки редких видов птиц российского севера, сделанные в акватории арктических морей участниками научных экспедиций компании. Об экологическом сообществе «Юннаты первых» рассказали представители российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Посетители павильона приняли участие в тематических викторинах и мастер-классах, а также смогли посмотреть документальные фильмы «Век Белого моря», «Хранители Севера» и «Архипелаг Земля», посвященные экологическим исследованиям «Роснефти».

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента РФ Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ.