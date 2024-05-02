Абу-Даби, 2 мая, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что с детства интересовался украинским языком и уже десять лет изучает его. В большом посте в личном англоязычном Telegram-канале он сообщил, что сейчас понимает 95% письменного и 85% разговорного украинского.

Кадр из видео

Свою любовь к украинскому языку он объяснил тем, что семья его матери родом с Украины. Он также заявил, что украинский был первым языком, на который перевели в 2008 году интерфейс социальной сети «ВКонтакте».

В течение следующих нескольких месяцев Дуров пользовался исключительно украинской версией соцсети, чтобы убедиться, что не пропустил ни одного русского слова, все ещё зашифрованного в коде «ВКонтакте». В результате он неизбежно немного выучил украинский.

«После 2022 года я начал проходить уроки украинского языка в приложении DuoLingo. Используя свой аккаунт DurovLingo, я набрал 5403 очка опыта. В настоящее время, просматривая Telegram-каналы, я понимаю около 95% письменного и 85% разговорного украинского языка», ― написал Дуров.

При этом он признался, что иногда ему приходится просить одного из разработчиков Telegram с Украины разъяснить смысловые нюансы.

Также основатель Telegram поделился впечатлениями от поездки в Киев в 2008 году.

«Люди в Киеве были очень гостеприимны, поэтому с годами я возвращался, чтобы завести новых друзей, которые затем научили меня новым словам и забавным выражениям», — сказал бизнесмен.

Дуров выразил надежду, что знание украинского и иностранных языков в целом сделает его более компетентным в качестве лидера нейтральной платформы, где правила одинаково применяются ко всем сторонам.

Как сообщало ИА Регнум, Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному 17 апреля, признался, что хотел переехать в США, но передумал, когда на него напали грабители в городе Сан-Франциско (штат Калифорния). Он уточнил, что подвергся нападению сразу после встречи с одним из создателей социальной сети Twitter. По словам Дурова, это был первый и единственный случай, когда на него напали во время поездок по миру.

Кроме того, на решение не переезжать в США повлияло избыточное внимание американских спецслужб. Например, силовики пытались завербовать одного из инженеров.

Предприниматель также не захотел жить в Германии, поскольку ему не понравилась местная бюрократическая система. В итоге Дуров выбрал для жизни Объединённые Арабские Эмираты.

По прогнозу основателя мессенджера, аудитория Telegram превысит миллиард пользователей в течение следующего года. Сейчас она составляет около 900 млн пользователей.