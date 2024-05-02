Москва, 2 мая, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Девятилетний мальчик получил травмы от взрыва игрушечной гранаты на рынке «Садовод» в Москве, сообщил 2 мая Telegram-канал «112».

Petrov Sergey/Global Look Press

Мальчик, находившийся на рынке вместе с матерью, заинтересовался игрушкой в виде гранаты. Продавец разрешила ребёнку посмотреть игрушку. О том, что вещь небезобидна, она не предупредила.

Ребёнок дёрнул за кольцо, произошёл выброс сжатого воздуха. Мальчика оглушило, он получил ушиб правого бедра и ссадины на руке. Продавец попросила мать не сообщать в полицию.

Женщина вызвала сыну скорую помощь. Госпитализация мальчику не понадобилась. Врачи сообщили в полицию. В отношении продавщицы силовики начали проверку.

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