Вашингтон, 2 мая, 2024, 17:47 — ИА Регнум. США не смогут одержать победу в потенциальной мировой войне. Такое мнение 2 мая выразил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Dan Neal/U. S. Army

«Мы слишком рассредоточены и не готовы справиться с крупной мировой войной», — написал он в соцсети Х.

По его словам, Вашингтон прилагает огромные усилия, чтобы создать иллюзию того, что США по-прежнему остаются великой державой, которой они были в 1991 году. Однако, как обратил внимание Макгрегор, верховенство закона в стране нарушено, нелегальные мигранты массово пересекают американскую границу. В этой связи экс-советник Пентагона заявил, что фокус сильно сместился с того, на чём были построены США.

По мнению Макгрегора, это разрушает страну изнутри.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин в программе американского журналиста Такера Карлсона заявила, что США приближают мировую войну, действуя против России. Она добавила, что такая ситуация не соответствует интересам национальной безопасности США.

В феврале бывший президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон проиграет третью мировую войну ещё до её начала. Он отметил, что нынешняя администрация ведёт страну к разрушению быстрыми шагами.

Летом 2023 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об опасности третьей мировой войны из-за Запада. В январе прошлого года он раскритиковал попытки ряда европейских чиновников назвать поставки оружия Киеву якобы попыткой «предотвратить» третью мировую войну. При этом он добавил, что третья мировая война не начнётся на танках или истребителях.