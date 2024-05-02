Таллин, 2 мая, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Парламент Эстонии не принял заявление против Русской православной церкви, поскольку представители оппозиции активно задавали вопросы. Об этом 2 мая сообщил портал Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

Sander Ilvest via www. imago-imag/Global Look Press

Отмечается, что на заседании депутаты не успели принять заявление с обвинениями в адрес РПЦ. Обсуждение должно продолжиться на следующей неделе.

Уточняется, что депутаты начали обсуждать заявление в 12:12, а в 14:00 отведенное регламентом время истекло.

На заседании оппозиция спрашивала у спикера и представителей правящей коалиции, не хотят ли они прислушаться к мнению представителей церквей о том, чтобы отложить обсуждение вопроса, но те не посчитали нужным это сделать. Однако принять заявление всё равно не удалось.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс пригрозил закрыть монастыри, которые откажутся выйти из подчинения РПЦ.

Ранее он заявил, что намерен предложить парламенту признать Московский патриархат «террористической» организацией. По его словам, следствием этого будет возможность через суд прекратить деятельность действующей в Эстонии церковной организации, что означает разрыв связей с Москвой.

Комментируя предложения эстонского министра, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на логические проблемы в его заявлении, добавив, что в таком случае папа Римский «будет общаться с террористами».

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что предложение Ляэнеметса является театром абсурда, которое возвращает Эстонию в тёмные времена религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм. Он добавил, что борьба с русской церковью и культурой стала для эстонских властей подобием ментального наркотика, который используют для отвлечения граждан республики от внутренних проблем.

Курс на демонизацию России приводит западных политиков в тупик, заявил корреспонденту ИА Регнум политолог, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров, комментируя заявление Ляэнеметса о желании признать Московский патриархат «террористической организацией».