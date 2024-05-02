Астана, 2 мая, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Суд в Астане арестовал экс-министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева по делу о массовых беспорядках в январе 2022 года. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

Diego Fiore/Global Look Press

«Санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-министра внутренних дел Тургумбаева Е. З.», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что бывшего министра арестовали на два месяца.

Как передавало ИА Регнум, Тургумбаева задержали 29 апреля по делу о массовых беспорядках в Казахстане в январе 2022 года, по которому ранее он проходил в качестве свидетеля. Его подозревают в превышении власти и должностных полномочий, повлёкшем тяжкие последствия.

В феврале 2019 года, будучи президентом Казахстана, Нурсултан Назарбаев назначил Тургумбаева на пост министра внутренних дел республики. От должности его освободили в феврале 2022 года. Тогда же ставший президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил его своим советником.

В первые дни 2022 года в Казахстане на фоне массовых протестов против двукратного роста цен на сжиженный газ началось мародёрство, вооружённые нападения боевиков на госучреждения. По данным властей страны, в результате беспорядков и действий террористических групп погибли 238 человек, пострадали свыше 4,5 тысячи человек.

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в январе 2023 года сообщил, что следствие установило всех основных организаторов беспорядков. Ими в том числе были высшие должностные лица и представители криминального мира. В частности, в суд передали дело экс-руководителя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова. Его вместе с заместителем Ануаром Садыкуловым обвинили в госизмене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. Бывшего министра обороны Мурата Бектанова обвинили в оставлении без защиты военных стратегических объектов и непринятии мер по наведению конституционного порядка.