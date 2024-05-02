Москва, 2 мая, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Россия может ответить на изъятие Западом её замороженных активов, в том числе конфисковать финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые хранятся на специальных счетах типа «C», сообщило агентство Reuters.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Выплаты по заблокированным активам на счетах типа «С» могут конфисковать в пользу государства», — заявил управляющий инвестиционным портфелем компании Aigenis Владимир Язев.

Помимо этого правительство может рассмотреть меры по блокировке небиржевых активов, включая налоги, гранты и частные пожертвования.

Один из юристов предположил, если нерезиденты откажутся участвовать в российской схеме обмена активами, единственным оставшимся вариантом будет конфискация. Согласно этой схеме, заблокированные активы можно обменять на российские ценные бумаги. Так, в России находятся порядка $288 млрд активов западных компаний.

Страны Запада рассматривают возможность изъять порядка $300 млрд замороженных российских активов и передать их Украине. После начала спецоперации страны ЕС и «Группы семи» заморозили около половины валютных резервов России. Примерно две трети этих средств находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской расчётно-клиринговой системы Euroclear.

Как сообщало 1 мая ИА Регнум, международный депозитарий Euroclear с начала 2024 года заработал на замороженных российских активах €1,566 млрд. На конец первого квартала 2024 года баланс Euroclear Bank составил 199 млрд евро, из которых 159 млрд приходятся на российские активы.

В апреле палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина 26 апреля заявила, что угрозы для финансовой стабильности России из-за возможной конфискации США замороженных активов нет. При этом глава МИД Сергей Лавров отметил, что России есть чем ответить в случае, если такая конфискация физически состоится.

В Кремле заявляли, что решения об использовании замороженных российских активов будет ещё одним шагом в попрании всех правил и норм международного права. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 25 апреля заявил, что ответные меры на изъятие российских активов на Западе будут соответствовать интересам России.

В апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ предполагает введение временного управления собственностью компаний, связанных с иностранными государствами, если те блокируют активы России у себя.