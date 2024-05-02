Берн, 2 мая, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Концерт российской оперной певицы Анны Нетребко, запланированный на 1 июня в Центре культуры и конгрессов Люцерна (KKL) в Швейцарии, отменили из-за того, что в находящемся в 30 км Бюргенштоке 15 июня начнётся конференция по Украине, объявила пресс-служба центра культуры.

Photoagency Interpress/Global Look Press Анна Нетребко

«Ввиду географической и временной близости выступления госпожи Нетребко к мирной конференции по Украине следовало ожидать угрозы общественному порядку», — говорится в сообщении.

По оценке KKL, в обществе сложилось противоречивое восприятие Нетребко. Кроме того, власти Люцерна попросили отменить её выступление из-за опасений угрозы общественному порядку.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года Нетребко пригласили на Венский бал после отмены ряда её концертов. При этом певица, отвечая на призыв поклонницы вернуться в Россию, заявила, что не живёт на родине уже 20 лет.

После начала Россией спецоперации на Украине Нетребко сначала пыталась не комментировать происходящее, но после давления заявила, что осуждает СВО. Тем не менее, нью-йоркский театр «Метрополитен-опера» в марте 2022 года отменил выступление певицы. В марте 2023 года она добилась через суд компенсации в размере $200 тыс.