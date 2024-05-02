Пятигорск, Ставропольский край, 2 мая, 2024, 16:22 — ИА Регнум. С 15 по 19 мая в Пятигорске пройдёт всероссийский турслёт «Маёвка. Больше, чем путешествие». Итогами мероприятия станут обучение 600 наставников, а также создание 89 краевых центров управления походами по всей России, пишет издание «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края.

Pyatigorsk.net Пятигорск

В турслёте примут участие более тысячи путешественников — как начинающих, так и опытных. Он состоится на Комсомольской поляне в центре знаний «Машук». Кроме того, участники отправятся в Кисловодск, Ессентуки, Железноводск и Лермонтов на фестиваль походного туризма. Там они совершат восхождение на горы Бештау и Машук. Также участники получат навыки оказания первой медпомощи.

На «Маёвке» обучат 600 наставников, которые будут проводить походы для молодёжи. После мероприятия по всей России создадут 89 региональных центров управления походами. Главными задачами центров будут развитие походного движения в стране, а также привлечение партнёров для благоустройства троп и инфраструктуры.

Напомним, что ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров встретился с активистами «Движения первых». Глава региона вместе с активистами обсудил, как прошёл съезд на выставке-форуме «Россия» в Москве.