Москва, 2 мая, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Агентство по страхованию вкладов (АСВ, ликвидатор «Qiwi банка») не смогло оспорить договор купли-продажи акций АО «Киви» и договор залога и обременения этих акций. Арбитражный суд Москвы на заседании 2 мая отказался признать их недействительными. Об этом сообщил «Интерфакс».

Petrov Sergey/Global Look Press

В АСВ считают, что сделку могли провести с целью сокрытия имущества для дальнейшего взыскания, поскольку Qiwi plc предвидело отзыв лицензии у банка. По словам представителей агентства, это является формой злоупотребления правом.

Агентство намерено обжаловать решение Арбитражного суда.

Как сообщало ИА Регнум, о продаже российских активов гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей главному исполнительному директору Андрею Протопопову, платёжный сервис Qiwi объявил 19 января. В пресс-службе уточнили, что цена сделки составит почти 24 млрд рублей, она учитывает дисконт за иностранное участие и повышенный уровень неопределённости из-за временных ограничений Банка России на некоторые операции «Qiwi банка». Затем Qiwi plc планировал снова выкупить американские депозитарные акции с биржи NASDAQ и Мосбиржи.

Сделку одобрили российские регулирующие органы и совет директоров Qiwi plc. Она состоялась в конце января.

Банк России 21 февраля отозвал у «Qiwi банка» лицензию на осуществление банковских операций из-за нарушения федеральных законов, а также систематических нарушений законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

В ЦБ заявили, что «Qiwi банк» осуществлял переводы похищенных средств в пользу дропперов и оказывал другие нелегальные финансовые услуги. Агентство по страхованию вкладов выявило в кредитной организации около 9,3 млн электронных кошельков с 4,4 млрд рублей. Из них анонимными являлись 1,3 млн, где находилось порядка 277 млн рублей.

ФСБ 1 марта приступила к доследственной проверке «Qiwi банка» в связи с возможным выводом за границу денежных средств, полученных незаконным путём. 10 апреля Арбитражный суд ликвидировал ранее лишённый лицензии «Qiwi банк». С иском о принудительной ликвидации финансовой организации ранее обратился в суд Банк России. Функции ликвидатора возложили на Агентство по страхованию вкладов.