Киев, 2 мая, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Насильно мобилизованные в ВСУ новобранцы оказываются практически бесполезными для армии, заявил украинский военнослужащий Константин порталу Эстонского национального телерадиовещания.

Сергей Корсун © ИА Регнум

Он привёл в пример людей, которых забрали в армию прямо с улицы.

«Если его перехватили на улице, когда он шёл в магазин, от него не будет особой пользы», — сказал Константин.

У таких людей нет ни нужных навыков, ни мотивации, ни моральной готовности воевать, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий объявленную в 2022 году на Украине мобилизацию. Закон ужесточил порядок проведения мобилизации и наказания за уклонение от неё, а также расширил категорию подлежащих призыву на фронт.

Как рассказал житель Одессы, в этом городе мобилизация отличается особой жестокостью, поэтому горожане, боясь встретить представителей военкоматов, предпочитают не выходить без надобности на улицу.

По словам главы Херсонской области Владимира Сальдо, жители подконтрольного Киеву города Херсона также боятся покидать квартиры. Из-за больших потерь ВСУ с улиц в армию забирают даже инвалидов.