Одесса, Украина, 2 мая, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Полиция оцепила Дом профсоюзов в Одессе 2 мая, в годовщину гибели людей от рук радикалов в 2014 году, сообщило украинское издание «Страна. ua».

РИА Новости / Игорь Маслов

«На Куликовом Поле в Одессе, где ровно 10 лет назад погибли люди в Доме профсоюзов, всё оцеплено полицией», — говорится в сообщении.

При этом издание отметило, что правоохранители не запрещают возлагать цветы возле здания. Желающие почтить память погибших оставляют букеты возле ограды здания Дома профсоюзов.

2 мая 2014 года в Одессе радикалы разгромили палаточный городок Антимайдана на Куликовом Поле. Часть находившихся там людей укрылись в Доме профсоюзов. Сторонники Майдана закидали здание бутылками с зажигательной смесью. По данным МВД Украины, в Доме профсоюзов погибли 48 человек, 240 получили травмы.

Как сообщало ИА Регнум, бывший глава политсовета запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 2 мая 2024 года заявил, что основным организатором трагедии в Доме профсоюзов был исполнявший тогда обязанности президента Александр Турчинов. По информации Медведчука, за несколько дней до массовой гибели людей в Одессе Турчинов встретился с руководителями силовых ведомств и обсудил эту акцию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал серьёзно отнестись к словам Медведчука. Официальный представитель Кремля напомнил, что экс-лидер «Оппозиционной платформы» в то время мог наблюдать за ситуацией изнутри. Песков назвал чрезвычайно важным то, что сообщил Медведчук.